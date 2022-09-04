Пугачева сделала первое политическое заявление после возвращения в РФ

Пугачева призналась, что рыдала из-за смерти Горбачева

04 сентября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева сделала первое политическое заявление, касаемо ситуации в стране после своего возвращения Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Артистка Алла Пугачева сделала первое политическое заявление после возвращения в РФ. Оно касалось кончины первого президента СССР Михаила Горбачева и текущего поведения людей в обществе и отношения их к политике. Пост она опубликовала в своих соцсетях. «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха в которой мы обрели свободу, перестали быть „Империей Зла“ для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», — написала она. Также она поделилась рассуждениями о том, что сегодня люди перестали идти на компромисс во благо светлого будущего, и в целом пропало человеколюбие в обществе. Но певица выразила надежду, что еще не все потеряно. С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Алла Пугачева, вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Они уехали в Израиль. В конце августа российская артистка вернулась в страну. Как она рассказала, причиной стало ее решение «привести порядок в голове».

Артистка Алла Пугачева сделала первое политическое заявление после возвращения в РФ. Оно касалось кончины первого президента СССР Михаила Горбачева и текущего поведения людей в обществе и отношения их к политике. Пост она опубликовала в своих соцсетях. «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха в которой мы обрели свободу, перестали быть „Империей Зла“ для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», — написала она. Также она поделилась рассуждениями о том, что сегодня люди перестали идти на компромисс во благо светлого будущего, и в целом пропало человеколюбие в обществе. Но певица выразила надежду, что еще не все потеряно. С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Алла Пугачева, вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Они уехали в Израиль. В конце августа российская артистка вернулась в страну. Как она рассказала, причиной стало ее решение «привести порядок в голове».