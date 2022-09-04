Снайпер из «Пятнашки» рассказал, как двое суток перестреливался с литовскими наемницами

Снайпер из "Пятнашки" двое суток перестреливался с литовскими наемницами

04 сентября 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Снайпер-разведчик, боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Хан» рассказал о случае из своей жизни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайпер-разведчик, боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Хан» двое суток перестреливался с наемницами из Литвы. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. Снайпер поделился событием из своей профессиональной практики, который запомнился ему больше всего. Тогда ему пришлось двое суток перестреливаться с наемными снайпершами из Литвы, которые обстреливали блокпост в Старобешево в Донецкой народной республике. «Был случай в Старобешево. <…> мне сказали, что <…> каждый день снайперы начинают „снимать“ ребят с блокпоста. Я туда выехал, конечно, посидел сутки с ними. Тишина была там. Не придал значения тому, что просто приходили к ним две девушки сельские. И после их ухода, буквально вот через час, начиналась „работа“. <…> Дистанция была очень большая и очень большой угол. Поэтому мне в помощь еще дали АГСника (бойца с пулеметом АГС, прим. URA.RU). <…> На терриконе (возвышенности, прим. URA.RU) были две снайперши из Литвы <…> тогда пришлось лежать двое суток», — рассказал «Хан». По его словам, чтобы ликвидировать противника, пришлось спугнуть снайперш минометным огнем, чтобы они начали подниматься с укрытия. В итоге одну наемницу удалось ликвидировать, вторая же покатилась со склона. Как пояснил Хан, перестреливаться пришлось двое суток. Все это время Хан и его помощник не меняли позиций. Все это время из пропитания у них с собой была только вода во фляжке и печенье. И даже справлять нужду им приходилось «под себя», рассказал Хан. «Когда уже было светло, пришлось под себя сходить. Это неотъемлемая часть того, чтобы себя не обнаружить.<…> Можно сказать, что это такие трудности, свойственные снайперам, которые работают долгое время в засаде», — поделился он. Ранее корреспондент URA.RU вышел на поле боя с именитым снайпером с позывным «Хан». Снайпером молодой человек стал в 2014 году. Тогда он вступив в ряды ополчения Донбасса и познакомился с добровольцем из Чечни, снайпером с позывным Хан, который стал его наставником и обучил всему, что должен уметь настоящий профессионал. Трагический случай оборвал жизнь наставника. В память о нем молодой снайпер взял его позывной и стал называть себя Ханом. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снайпер-разведчик, боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Хан» двое суток перестреливался с наемницами из Литвы. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. Снайпер поделился событием из своей профессиональной практики, который запомнился ему больше всего. Тогда ему пришлось двое суток перестреливаться с наемными снайпершами из Литвы, которые обстреливали блокпост в Старобешево в Донецкой народной республике. «Был случай в Старобешево. <…> мне сказали, что <…> каждый день снайперы начинают „снимать“ ребят с блокпоста. Я туда выехал, конечно, посидел сутки с ними. Тишина была там. Не придал значения тому, что просто приходили к ним две девушки сельские. И после их ухода, буквально вот через час, начиналась „работа“. <…> Дистанция была очень большая и очень большой угол. Поэтому мне в помощь еще дали АГСника (бойца с пулеметом АГС, прим. URA.RU). <…> На терриконе (возвышенности, прим. URA.RU) были две снайперши из Литвы <…> тогда пришлось лежать двое суток», — рассказал «Хан». По его словам, чтобы ликвидировать противника, пришлось спугнуть снайперш минометным огнем, чтобы они начали подниматься с укрытия. В итоге одну наемницу удалось ликвидировать, вторая же покатилась со склона. Как пояснил Хан, перестреливаться пришлось двое суток. Все это время Хан и его помощник не меняли позиций. Все это время из пропитания у них с собой была только вода во фляжке и печенье. И даже справлять нужду им приходилось «под себя», рассказал Хан. «Когда уже было светло, пришлось под себя сходить. Это неотъемлемая часть того, чтобы себя не обнаружить.<…> Можно сказать, что это такие трудности, свойственные снайперам, которые работают долгое время в засаде», — поделился он. Ранее корреспондент URA.RU вышел на поле боя с именитым снайпером с позывным «Хан». Снайпером молодой человек стал в 2014 году. Тогда он вступив в ряды ополчения Донбасса и познакомился с добровольцем из Чечни, снайпером с позывным Хан, который стал его наставником и обучил всему, что должен уметь настоящий профессионал. Трагический случай оборвал жизнь наставника. В память о нем молодой снайпер взял его позывной и стал называть себя Ханом. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.