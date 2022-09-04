Кадыров заявил о наступлении в ДНР, Москва готова к переговорам с Киевом: главное 4 сентября

Кадыров заявил о наступлении союзников в ДНР, Москва готова к переговорам с Киевом: главное 4 сентября

04 сентября 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Россия будет менять тактику ведения боевых действий в ходе СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в нескольких районах ДНР. Россия готова к разговору с Киевом о выполнении ее условий. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 сентября. Чеченский спецназ «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление в нескольких районах Донецкой народной республики (ДНР). По словам Кадырова, бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска.

В Кремле рассказали, о чем бы хотели поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия готова к разговору с Киевом о выполнении ее [РФ] условий. Он также отметил, что условия Москвы остаются прежними.

Россия меняет тактику спецоперации на Украине. Как рассказал бывший пресс-секретарь командующего Северо-Кавказского военного округа, полковник запаса Геннадий Алехин, в сентябре начнет контратаку. От тактики огневого вала и занятия позиций российская армия перейдет к тактике обхватов и прорывов.

Херсон попал под очередной обстрел украинских войск. Как заявляет заместитель администрации региона Кирилла Стремоусова, ситуация очень тяжелая. ВСУ обстреливают в том числе и объекты гражданской инфраструктуры. — жилые помещения. 4 сентября в городе прогремело более 10 взрывов.

В Кремле оценили текущий ход спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — все цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты.

В Министерстве обороны РФ рассказали о безуспешном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении Донецкой народной республики (ДНР). ВСУ потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты и не только. Кроме того, украинская сторона потеряла более 150 военнослужащих.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут расшифровать радиоперехваты российских войск. Это связано с тем, что они используют тувинский язык для передачи информации. По слова Министерства обороны РФ, «слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной целью освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от киевского геноцида.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в нескольких районах ДНР. Россия готова к разговору с Киевом о выполнении ее условий. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 сентября. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной целью освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от киевского геноцида.