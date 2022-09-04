В Кремле рассказали, о чем бы хотели поговорить с Зеленским

Песков: Россия готова к разговору с Киевом о выполнении ее условий

04 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Песков отметил, что условия РФ остаются прежними Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предметом разговора России и Украины может быть то, как именно будут выполняться условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», видео опубликовано в telegram-канале Владимира Соловьева. Так представитель президента РФ ответил на вопрос, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений. Он также отметил, что условия Москвы остаются прежними.

Предметом разговора России и Украины может быть то, как именно будут выполняться условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», видео опубликовано в telegram-канале Владимира Соловьева. Так представитель президента РФ ответил на вопрос, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений. Он также отметил, что условия Москвы остаются прежними.