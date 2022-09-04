В Кремле рассказали, о чем бы хотели поговорить с Зеленским

Песков отметил, что условия РФ остаются прежними
Предметом разговора России и Украины может быть то, как именно будут выполняться условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», видео опубликовано в telegram-канале Владимира Соловьева. Так представитель президента РФ ответил на вопрос, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений. Он также отметил, что условия Москвы остаются прежними.
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