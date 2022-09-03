03 сентября 2022

Херсон попал под сильный обстрел со стороны ВСУ

Херсон попал под обстрел со стороны Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Антоновский мост через Днепр. Херсон, последствия, воронка, обстрел, антоновский мост
По словам Стремоусова, обстрелы поражают в том числе чисто гражданские объекты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Херсон попал под очередной обстрел украинских войск. Об этом заявил заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиницу — чисто гражданская инфраструктура», — сообщил Стремоусов РИА «Новости». Так, 4 сентября в Херсоне прогремели более 10 взрывов. На данный момент информации о пострадавших у властей нет.

Ранее власти Энергодара сообщили о том, что снаряд вооруженных сил Украины попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными целями спецоперации президент России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.

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Херсон попал под очередной обстрел украинских войск. Об этом заявил заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов. «Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиницу — чисто гражданская инфраструктура», — сообщил Стремоусов РИА «Новости». Так, 4 сентября в Херсоне прогремели более 10 взрывов. На данный момент информации о пострадавших у властей нет. Ранее власти Энергодара сообщили о том, что снаряд вооруженных сил Украины попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными целями спецоперации президент России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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