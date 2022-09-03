Херсон попал под сильный обстрел со стороны ВСУ Херсон попал под обстрел со стороны Украины 04 сентября 2022 в 13:05 Размер текста - 17 + По словам Стремоусова, обстрелы поражают в том числе чисто гражданские объекты Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсон попал под очередной обстрел украинских войск. Об этом заявил заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов. «Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиницу — чисто гражданская инфраструктура», — сообщил Стремоусов РИА «Новости». Так, 4 сентября в Херсоне прогремели более 10 взрывов. На данный момент информации о пострадавших у властей нет. Ранее власти Энергодара сообщили о том, что снаряд вооруженных сил Украины попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными целями спецоперации президент России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса. Херсон попал под очередной обстрел украинских войск. Об этом заявил заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов. «Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиницу — чисто гражданская инфраструктура», — сообщил Стремоусов РИА «Новости». Так, 4 сентября в Херсоне прогремели более 10 взрывов. На данный момент информации о пострадавших у властей нет. Ранее власти Энергодара сообщили о том, что снаряд вооруженных сил Украины попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными целями спецоперации президент России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям