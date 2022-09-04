Полковник запаса: Россия меняет тактику спецоперации на Украине

Полковник запаса Алехин: Россия меняет тактику спецоперации на Украине

Россия в сентябре начнет масштабное контрнаступление на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия меняет тактику спецоперации на Украине и в сентябре начнет контрнаступление. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший пресс-секретарь командующего Южного военного округа, полковник запаса Геннадий Алехин.

«Россия начнет контратаку в ближайшее время. Особенно актуально это стало после неудачных попыток ВСУ пойти в атаку под Херсоном. Однако, будут продолжаться военные действия на всех направлениях: на Донбассе, Юге и в Харьковском направлении. Бои уже идут в окрестностях Соледара, Яковлевки и Северска», — уточнил он. По его словам «сентябрь будет жарким».

Алехин пояснил, что российским военным предстоит отбить от ВСУ 60 км территории. Эксперт уточнил, что «третий армейским корпус», который подошел к месту сражений, оснащен передовой военной техники, включая танки Т-80, Т-90, боевую машину пехоты (БМП). Кроме того, армия РФ оснащена стрелковым оружием — автоматами АК-12.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о новом масштабном наступлении в Донецкой народной республики (ДНР). Спецназ «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление в нескольких районах.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.