Минобороны РФ сообщило о безуспешном наступлении ВСУ

Минобороны сообщило о безуспешном наступлении ВСУ на Николаево-Криворожском направлении ДНР
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепится в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ», — сообщили в ведомстве. Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, четыре американских БМП «Брэдли», 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. А также более 150 военнослужащих.

Ранее военные РФ уничтожили пункты националистов в ДНР. Высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Цель — защита мирного населения Донбасса.

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Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ», — сообщили в ведомстве. Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, четыре американских БМП «Брэдли», 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. А также более 150 военнослужащих. Ранее военные РФ уничтожили пункты националистов в ДНР. Высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Цель — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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