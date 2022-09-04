Минобороны РФ сообщило о безуспешном наступлении ВСУ

Минобороны сообщило о безуспешном наступлении ВСУ на Николаево-Криворожском направлении ДНР

04 сентября 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепится в ДНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ», — сообщили в ведомстве. Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, четыре американских БМП «Брэдли», 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. А также более 150 военнослужащих. Ранее военные РФ уничтожили пункты националистов в ДНР. Высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Цель — защита мирного населения Донбасса.

Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ», — сообщили в ведомстве. Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, четыре американских БМП «Брэдли», 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. А также более 150 военнослужащих. Ранее военные РФ уничтожили пункты националистов в ДНР. Высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Цель — защита мирного населения Донбасса.