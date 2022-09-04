Песков заверил, что не слышал антироссийских заявлений от Пугачевой

05 сентября 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что слышал антироссийские заявления только от супруга артистки Максима Галкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская артистка Алла Пугачева не делала антироссийских заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой», — заявил Песков РИА «Новости». По его словам, все же есть и такие артисты, которые «запятнали себя совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями». В пример он привел супруга Пугачевой Максима Галкина: «Ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути». Российская певица Алла Пугачева вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. Позже артистка намекнула, что собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы дети смогли вовремя пойти в школу. После возвращение на Родину Пугачева сделала первое политическое заявление, касающееся кончины первого президента СССР Михаила Горбачева и текущего поведения людей в обществе и отношения их к политике.

Российская артистка Алла Пугачева не делала антироссийских заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой», — заявил Песков РИА «Новости». По его словам, все же есть и такие артисты, которые «запятнали себя совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями». В пример он привел супруга Пугачевой Максима Галкина: «Ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути». Российская певица Алла Пугачева вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. Позже артистка намекнула, что собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы дети смогли вовремя пойти в школу. После возвращение на Родину Пугачева сделала первое политическое заявление, касающееся кончины первого президента СССР Михаила Горбачева и текущего поведения людей в обществе и отношения их к политике.