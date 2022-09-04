ЯНАО вошел в топ-5 регионов с высокими расходами на коммуналку

РИА "Новости": ЯНАО вошел в топ-5 регионов России по затратам на оплату услуг ЖКХ

05 сентября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Среднестатистическая семья в ЯНАО платит почти 9 тыс. рублей за услуги ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ЯНАО занял четвертое место среди регионов России по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Данные об этом опубликовало РИА «Новости». «Самые высокие затраты на ЖКХ у жителей Москвы (10 366 рублей в месяц), Камчатки (9 919 руб), Магаданской области (9 891 руб), ЯНАО (8 810 руб) и НАО (8 243 руб)», — сообщает агентство. Доля затрат на ЖКХ в ЯНАО для среднестатистической семьи составляет 8,2% от совокупных потребительских расходов. В основе рейтинга — расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. Расчеты производились по показателям 2021 года. Ранее URA.RU рассказало что ЯНАО вошел в топ регионов РФ с высокими зарплатами. Более 70% жителей округа получают доход выше среднего по стране.

ЯНАО занял четвертое место среди регионов России по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Данные об этом опубликовало РИА «Новости». «Самые высокие затраты на ЖКХ у жителей Москвы (10 366 рублей в месяц), Камчатки (9 919 руб), Магаданской области (9 891 руб), ЯНАО (8 810 руб) и НАО (8 243 руб)», — сообщает агентство. Доля затрат на ЖКХ в ЯНАО для среднестатистической семьи составляет 8,2% от совокупных потребительских расходов. В основе рейтинга — расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. Расчеты производились по показателям 2021 года. Ранее URA.RU рассказало что ЯНАО вошел в топ регионов РФ с высокими зарплатами. Более 70% жителей округа получают доход выше среднего по стране.