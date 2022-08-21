ХМАО и ЯНАО вышли в топ по зарплатам

22 августа 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 33% работников получают более 104 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают РИА Новости. «ЯНАО занял первое место с 71,9% работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО — четвертое, с показателем в 56,7%», — уточняется в рейтинге. Кроме того, Ямал занял первое место среди тех регионов, где доля работников с доходом выше двух средних зарплат по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы.

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают РИА Новости. «ЯНАО занял первое место с 71,9% работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО — четвертое, с показателем в 56,7%», — уточняется в рейтинге. Кроме того, Ямал занял первое место среди тех регионов, где доля работников с доходом выше двух средних зарплат по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы.