21 августа 2022

ХМАО и ЯНАО вышли в топ по зарплатам

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В ЯНАО 33% работников получают более 104 тысяч рублей Фото:

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают РИА Новости.

«ЯНАО занял первое место с 71,9% работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО — четвертое, с показателем в 56,7%», — уточняется в рейтинге.

Кроме того, Ямал занял первое место среди тех регионов, где доля работников с доходом выше двух средних зарплат по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы.

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Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают РИА Новости. «ЯНАО занял первое место с 71,9% работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО — четвертое, с показателем в 56,7%», — уточняется в рейтинге. Кроме того, Ямал занял первое место среди тех регионов, где доля работников с доходом выше двух средних зарплат по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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