ХМАО и ЯНАО вышли в топ по зарплатам

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают РИА Новости.
«ЯНАО занял первое место с 71,9% работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО — четвертое, с показателем в 56,7%», — уточняется в рейтинге.
Кроме того, Ямал занял первое место среди тех регионов, где доля работников с доходом выше двух средних зарплат по стране. Средний заработок по России составляет 52 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы.
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