04 сентября 2022
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02 сентября 2022

Пермяки стали больше платить за коммунальные услуги

Выросли расходы среднестатистической семьи из Перми на услуги ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма коммунальных платежей пермяков увеличилась на 743 рубля Фото:

Расходы на «коммуналку» среднестатистической семьи из Пермского края в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом. Рейтинг регионов России по доле расходов населения на услуги ЖКХ был опубликован в СМИ.

«2021 год, 56-я строчка — Пермский край. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц — 5131 рубль», — написано на сайте РИА «Новости». В 2020 году регион занимал 30 строчку рейтинга, тогда сумма платежа составляла 4388 рублей.

URA.RU писало ранее, что реготделение ЛДПР просило губернатора Пермского края Дмитрия Махонина приостановить увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги на фоне снижения реальных доходов населения из-за коронавируса и санкций. Обращение было направлено в администрацию главы региона 6 июня.

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Расходы на «коммуналку» среднестатистической семьи из Пермского края в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом. Рейтинг регионов России по доле расходов населения на услуги ЖКХ был опубликован в СМИ. «2021 год, 56-я строчка — Пермский край. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц — 5131 рубль», — написано на сайте РИА «Новости». В 2020 году регион занимал 30 строчку рейтинга, тогда сумма платежа составляла 4388 рублей. URA.RU писало ранее, что реготделение ЛДПР просило губернатора Пермского края Дмитрия Махонина приостановить увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги на фоне снижения реальных доходов населения из-за коронавируса и санкций. Обращение было направлено в администрацию главы региона 6 июня.
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