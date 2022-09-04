Пермяки стали больше платить за коммунальные услуги

Выросли расходы среднестатистической семьи из Перми на услуги ЖКХ

05 сентября 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Сумма коммунальных платежей пермяков увеличилась на 743 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Расходы на «коммуналку» среднестатистической семьи из Пермского края в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом. Рейтинг регионов России по доле расходов населения на услуги ЖКХ был опубликован в СМИ. «2021 год, 56-я строчка — Пермский край. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц — 5131 рубль», — написано на сайте РИА «Новости». В 2020 году регион занимал 30 строчку рейтинга, тогда сумма платежа составляла 4388 рублей. URA.RU писало ранее, что реготделение ЛДПР просило губернатора Пермского края Дмитрия Махонина приостановить увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги на фоне снижения реальных доходов населения из-за коронавируса и санкций. Обращение было направлено в администрацию главы региона 6 июня.

Расходы на «коммуналку» среднестатистической семьи из Пермского края в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом. Рейтинг регионов России по доле расходов населения на услуги ЖКХ был опубликован в СМИ. «2021 год, 56-я строчка — Пермский край. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц — 5131 рубль», — написано на сайте РИА «Новости». В 2020 году регион занимал 30 строчку рейтинга, тогда сумма платежа составляла 4388 рублей. URA.RU писало ранее, что реготделение ЛДПР просило губернатора Пермского края Дмитрия Махонина приостановить увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги на фоне снижения реальных доходов населения из-за коронавируса и санкций. Обращение было направлено в администрацию главы региона 6 июня.