Из-за санкций Махонина просят заморозить рост платы за ЖКХ

Доходы населения снизились из-за коронавируса и санкций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Реготделение ЛДПР в Пермском крае просит губернатора Пермского края Дмитрия Махонина приостановить увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги на фоне снижения реальных доходов населения из-за коронавируса и санкций. Соответствующее обращение за подписью координатора ЛДПР в Прикамье Константина Бусовикова было направлено в администрацию главы региона 6 июня, сообщил URA.RU депутат заксобрания Олег Постников. Документ есть в распоряжении агентства.

«Ввиду падения реальных доходов жителей Пермского края прошу вас рассмотреть возможность внесения предложения от вашего имени министерству тарифного регулирования и энергетики о наложении временного моратория на повышение стоимости коммунальных услуг в Пермском крае», — говорится в обращении.

Олег Постников пояснил, что сокращение доходов вызвано введенными против нашей страны санкциями и последствиями пандемии коронавируса. Заметно выросла инфляция. «ЛДПР считает необходимыми и оправданными любые адекватные меры, направленные на финансовую поддержку людей, прямую или косвенную, в том числе, позволяющую сократить расходы», — отметил он.

Индексация тарифов проходит два раза в год, с 1 января и 1 июля. По указу губернатора, с 1 июля в Пермском крае допустим рост платы за жилищно-коммунальные услуги на 6,4%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Прикамья получили возможность вернуть часть денег за ЖКУ.

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