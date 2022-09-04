Британцы передумали винить Путина в росте цен на газ

Читатели Daily Mail признали правоту России после сообщения «Газпрома»

05 сентября 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail признали правоту России после сообщения «Газпрома» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Читатели британской ежедневной газеты Daily Mail поверили в непричастность России и ее президента Владимира Путина в росте цен на российский газ. Свою точку зрения они выразили в комментариях к статье, в которой «Газпром» сообщил о приоостановке поставок по газопроводу «Северному потоку» из России в Европу. «Я не виню (президента России Владимира — ред. URA.RU) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад — ред. URA.RU) попытались шантажировать его санкциями?», — вопросил Bugsareformugs. Пользователь с ником CantBargainWithMaths подчеркнул, что именно Запад начал экономическую войну, а не Россия. По его мнению, западная политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене. Pink Pain признался, что у него нет желания «платить за Украину». La Reyne Le Veult подчеркнул, что рост цен на топливо произошло по вине «совершенно бесполезных» западных политиков. Ранее «Газпром» остановил передачу газа по газопроводу «Северный поток» до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной. При этом энергетической компании Siemens Energy негде ремонтировать неисправности российского газопровода. Затем в Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».

Читатели британской ежедневной газеты Daily Mail поверили в непричастность России и ее президента Владимира Путина в росте цен на российский газ. Свою точку зрения они выразили в комментариях к статье, в которой «Газпром» сообщил о приоостановке поставок по газопроводу «Северному потоку» из России в Европу. «Я не виню (президента России Владимира — ред. URA.RU) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад — ред. URA.RU) попытались шантажировать его санкциями?», — вопросил Bugsareformugs. Пользователь с ником CantBargainWithMaths подчеркнул, что именно Запад начал экономическую войну, а не Россия. По его мнению, западная политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене. Pink Pain признался, что у него нет желания «платить за Украину». La Reyne Le Veult подчеркнул, что рост цен на топливо произошло по вине «совершенно бесполезных» западных политиков. Ранее «Газпром» остановил передачу газа по газопроводу «Северный поток» до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной. При этом энергетической компании Siemens Energy негде ремонтировать неисправности российского газопровода. Затем в Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».