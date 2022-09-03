«Газпром»: Siemens негде отремонтировать «Северный поток»

Энергетической компании Siemens Energy негде ремонтировать неисправности российского газопровода «Северный поток». С таким заявлением выступил «Газпром».
«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — сообщил «Газпром» в своем telegram-канале.
Ранее в Siemens Energy выразили готовность заключить контракты на проведение ремонтных работ с «Северным потоком». Об этом заявил представитель компании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что кризисная ситуация «Газпрома» связана с британскими санкциями и «дефицитом здравого смысла» у Европы.
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