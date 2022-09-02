В Simens Energy заявили о готовности работать на «Северном потоке» Siemens Energy готова провести ремонтные работы на «Северном потоке» 03 сентября 2022 в 01:14 Размер текста - 17 + Siemens Energy готова сотрудничать с «Газпромом» для ремонта «Северного потока» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Энергетическая компания Siemens Energy не имеет контрактов на проведение ремонтных работ на российском газопроводе «Северный поток», однако она готова их заключить. Об этом заявил представитель компании. «В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ [на „Северном потоке“], но она готова к ним», — ответил представитель компании на вопрос о ее готовности участвовать в устранении технических ошибок в работе газопровода. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» остановил подачу газа по «Северному потоку» до устранения неисправностей с турбиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил кризисную ситуацию «Газпрома» британскими санкциями и «дефицитом здравого смысла» у Европы. Остановка поставок газа по «Северному потоку» вызвала незамедлительный рост цен на голубое топливо в Европе, передает RT. Энергетическая компания Siemens Energy не имеет контрактов на проведение ремонтных работ на российском газопроводе «Северный поток», однако она готова их заключить. Об этом заявил представитель компании. «В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ [на „Северном потоке“], но она готова к ним», — ответил представитель компании на вопрос о ее готовности участвовать в устранении технических ошибок в работе газопровода. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» остановил подачу газа по «Северному потоку» до устранения неисправностей с турбиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил кризисную ситуацию «Газпрома» британскими санкциями и «дефицитом здравого смысла» у Европы. Остановка поставок газа по «Северному потоку» вызвала незамедлительный рост цен на голубое топливо в Европе, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям