В Челябинске сердца нерожденных детей увидели в другом измерении

Ученые ЮУрГУ в Челябинске придумали новый показатель для изучения сердца нерожденных

Ученые Челябинска предложили изучать сердце плода «от удара к удару» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска предложили для изучения сердечной активности нерожденного плода новый показатель. Как сообщили в вузе, еще одной мерой сердечной активности могло бы стать количество ударов сердца в час или несколько часов.

«Ученые ЮУрГУ предложили измерять периоды сердечных сокращений и частоты сердечных сокращений (ЧСС) по принципу „от удара к удару“. В этом случае пики во внимание не берутся. Интервалы ударов рассчитываются по нулевым значениям. В рамках исследования предложено введение новой меры сердечной активности — количества ударов сердца в час или несколько часов», — сообщил университет на своем сайте.

Ученые ЮУрГУ получили патент на созданную технологию регистрации ЧСС. Состояние плода от 30 недель до родов предложено изучать с помощью машинного интеллекта. Он очищает сигналы от посторонних «примесей», беря за основу промежутки между нулевыми значениями. Статью об исследовании ученые опубликовали в журнале Sensors.

«Так называемые „чистые“ сигналы сердца плода, полученные путем фильтрации звука, по форме близки к трапеции. Данное обстоятельство позволяет точно определять длительности положительной и отрицательной фаз, которые предположительно показывают систолы и диастолы», — отметил автор исследования, профессор Владимир Кодкин.

Исследования проводились на обезличенных данных. Исходный материал собирали 15 лет назад в роддомах ряда российских регионов. При этом использовалось оборудование Челябинского электротехнического предприятия.

Исследования отечественных ученых в стране поддержали в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ожидают, что за охватываемый с 2022 по 2031 годы период удвоится количество ученых. Новые разработки позволят России сохранить технологическое лидерство.