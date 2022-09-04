В Курганской области определили застройщиков с самыми низкими объемами строительства жилья

Меньше всех объемы текущего строительства в Курганской области у застройщика «Айсберг» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Меньше всех среди курганских застройщиков жилые дома строят компании «Айсберг», «СЗ Ресурс» и «Сибирский Газовик». Об этом сообщается на Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ).

«Объем текущего строительства среди курганских застройщиков. Строительная компания «Айсберг». По данным на 1 сентября 2022 года строится 815 квадратных метров. Компания занимает 2354-е место в рейтинге РФ (-167 позиций). У специализированного застройщика «Ресурс» строится 2 463 квадратных метра. Место в РФ: 2220-е (-31). АО «СЗ «Сибирский Газовик». Строится: 2 896 квадратных метров. Место в РФ: 2172-е (-12)», — говорится в данных ЕРЗ.

У компании «Стандарт» строится 6 772 квадратных метра. Застройщик занимает 1737-е место в рейтинге РФ. К началу сентября компания поднялась на 268 позиций. Предприятие «Курганстальмост» расположилось на 1582-м строчке рейтинга. На начало осени застройщик опустился на пять позиций.

Больше всех в Курганской области объемы текущего строительства у компании «Кургансельстрой» — 34 702 квадратных метра. Застройщик занимает 541-е (+31) место по России. СК «Атлант» находится на 682-й (-94) позиции рейтинга. На данный момент компанией строится 27 215 квадратных метров. ООО «Бик-Сервис» на 779-м (+6) месте с объемом строительства 23 682 квадратных метра.