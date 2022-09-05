Цены на газ в ЕС взлетели на 30% после остановки «Северного потока»

Цены выросли выше 2900 долларов за тысячу кубометров
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Цены на газ в Европе на открытии торгов поднялись выше 2900 долларов за тысячу кубометров. Рост составил больше 30%, следует из данных биржи ICE.
Стоимость октябрьских фьючерсов на пике достигла 2917,4 доллара за тысячу кубометров. Таким образом максимальный рост составил 31,4%.
Резкий рост цен на энергоносители произошел на фоне того, что Россия на неопределенный срок остановила «Северный поток». Поставка газа прекращена до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной.
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