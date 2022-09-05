Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

05 сентября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Представители МАГАТЭ выехали с ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уехала с территории АЭС в Энергодаре. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС. Пока на ней остались два человека в виде наблюдателей», — сообщил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда». Представители МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС на прошлой неделе, они осмотрели станцию и зафиксировали факты обстрелов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что обеспокоен боевыми действия рядом с ЗАЭС. ВСУ неоднократно атаковали атомную электростанцию в Энергодаре, сообщают « Невские новости ». Ранее украинский снаряд попал в нерабочий энергоблок, уровень радиации не повышен. ВСУ использовали восемь беспилотников с подвесными боеприпасами для атаки по ЗАЭС несмотря на присутствие МАГАТЭ, передает «Ридус».

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уехала с территории АЭС в Энергодаре. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС. Пока на ней остались два человека в виде наблюдателей», — сообщил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда». Представители МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС на прошлой неделе, они осмотрели станцию и зафиксировали факты обстрелов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что обеспокоен боевыми действия рядом с ЗАЭС. ВСУ неоднократно атаковали атомную электростанцию в Энергодаре, сообщают «Невские новости». Ранее украинский снаряд попал в нерабочий энергоблок, уровень радиации не повышен. ВСУ использовали восемь беспилотников с подвесными боеприпасами для атаки по ЗАЭС несмотря на присутствие МАГАТЭ, передает «Ридус».