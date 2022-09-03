Власти Энергодара: снаряд ВСУ попал в энергоблок ЗАЭС

В ВГА Энергодара заявили, что снаряд ВСУ попал в энергоблок запорожской АЭС

04 сентября 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Повышенного радиационного фона на ЗАЭС нет, сообщили власти города Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела ВСУ один из снарядов попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. «Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — сказал Волга в интервью ТАСС. Он не уточнил, когда это произошло. По его словам, систему безопасности энергоблоков невозможно нарушить одним попаданием. Волга призвал принять меры в связи с обстрелами ВСУ. На АЭС постоянно измеряют радиационный фон, его уровень не повышен и все системы работают, рассказал глава ВГА. ВСУ неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС, которую взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации на Украине. На этой неделе станцию осмотрели представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), они зафиксировали факты обстрелов. Миссия МАГАТЭ собирается остаться на ЗАЭС до 5 сентября. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины.

В результате обстрела ВСУ один из снарядов попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. «Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — сказал Волга в интервью ТАСС. Он не уточнил, когда это произошло. По его словам, систему безопасности энергоблоков невозможно нарушить одним попаданием. Волга призвал принять меры в связи с обстрелами ВСУ. На АЭС постоянно измеряют радиационный фон, его уровень не повышен и все системы работают, рассказал глава ВГА. ВСУ неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС, которую взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации на Украине. На этой неделе станцию осмотрели представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), они зафиксировали факты обстрелов. Миссия МАГАТЭ собирается остаться на ЗАЭС до 5 сентября. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины.