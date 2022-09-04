В Челябинской области двухлетний ребенок опрокинул на себя кипящий чайник

В Чебаркуле (Челябинская область) двухлетняя девочка получила серьезные ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком. Она находится в реанимации, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Происшествие случилось днем 4 сентября. Семья благополучная, во время обеда девочка 2019 года рождения зацепила провод электрочайника, в результате чего на ребенка опрокинулся кипяток. Девочка получила ожоги 70% тела, находится в реанимации детской областной больницы», — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU факт происшествия подтвердили. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проводится проверка. Семья характеризуется положительно.
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