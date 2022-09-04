В Челябинской области двухлетний ребенок опрокинул на себя кипящий чайник

05 сентября 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Девочку экстренно доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) двухлетняя девочка получила серьезные ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком. Она находится в реанимации, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Происшествие случилось днем 4 сентября. Семья благополучная, во время обеда девочка 2019 года рождения зацепила провод электрочайника, в результате чего на ребенка опрокинулся кипяток. Девочка получила ожоги 70% тела, находится в реанимации детской областной больницы», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU факт происшествия подтвердили. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проводится проверка. Семья характеризуется положительно.

В Чебаркуле (Челябинская область) двухлетняя девочка получила серьезные ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком. Она находится в реанимации, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Происшествие случилось днем 4 сентября. Семья благополучная, во время обеда девочка 2019 года рождения зацепила провод электрочайника, в результате чего на ребенка опрокинулся кипяток. Девочка получила ожоги 70% тела, находится в реанимации детской областной больницы», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU факт происшествия подтвердили. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проводится проверка. Семья характеризуется положительно.