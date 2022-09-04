В Перми Росбанк продает бывший филиал в «сталинке» за 35 млн

В Перми Росбанк продает офис закрытого филиала на Компросе

05 сентября 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Бывший офис Росбанка в центре Перми продается за 35 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми продается офис «Росбанка», который закрылся 1 сентября этого года. Помещение выставлено на продажу за 35 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито». «ПАО Росбанк продает нежилое помещение свободного назначения, общей площадью 398,2 кв. м. на первом этаже 5-этажного жилого дома „сталинского типа“ в центральной части города по адресу: г. Пермь, проспект Комсомольский, 72. Имеет отдельный вход. Отличное помещение для бизнеса», — указано в объявлении. Пермское отделение Росбанка на Комсомольском проспекте прекратило работу 1 сентября. Решение о закрытии филиала в банке объяснили сменой формата присутствия в городе. Часть сотрудников перевели в другой офис, остальных сократили согласно законодательству. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставил на продажу свой бывший офис «Сбербанк». За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллионов рублей.

В Перми продается офис «Росбанка», который закрылся 1 сентября этого года. Помещение выставлено на продажу за 35 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито». «ПАО Росбанк продает нежилое помещение свободного назначения, общей площадью 398,2 кв. м. на первом этаже 5-этажного жилого дома „сталинского типа“ в центральной части города по адресу: г. Пермь, проспект Комсомольский, 72. Имеет отдельный вход. Отличное помещение для бизнеса», — указано в объявлении. Пермское отделение Росбанка на Комсомольском проспекте прекратило работу 1 сентября. Решение о закрытии филиала в банке объяснили сменой формата присутствия в городе. Часть сотрудников перевели в другой офис, остальных сократили согласно законодательству. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставил на продажу свой бывший офис «Сбербанк». За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллионов рублей.