В Перми продается офис «Росбанка», который закрылся 1 сентября этого года. Помещение выставлено на продажу за 35 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито».
«ПАО Росбанк продает нежилое помещение свободного назначения, общей площадью 398,2 кв. м. на первом этаже 5-этажного жилого дома „сталинского типа“ в центральной части города по адресу: г. Пермь, проспект Комсомольский, 72. Имеет отдельный вход. Отличное помещение для бизнеса», — указано в объявлении.
Пермское отделение Росбанка на Комсомольском проспекте прекратило работу 1 сентября. Решение о закрытии филиала в банке объяснили сменой формата присутствия в городе. Часть сотрудников перевели в другой офис, остальных сократили согласно законодательству.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставил на продажу свой бывший офис «Сбербанк». За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллионов рублей.
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