04 сентября 2022

В Перми Росбанк продает бывший филиал в «сталинке» за 35 млн

В Перми Росбанк продает офис закрытого филиала на Компросе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рекламное интервью для Росбанка. Екатеринбург
Бывший офис Росбанка в центре Перми продается за 35 миллионов рублей Фото:

В Перми продается офис «Росбанка», который закрылся 1 сентября этого года. Помещение выставлено на продажу за 35 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«ПАО Росбанк продает нежилое помещение свободного назначения, общей площадью 398,2 кв. м. на первом этаже 5-этажного жилого дома „сталинского типа“ в центральной части города по адресу: г. Пермь, проспект Комсомольский, 72. Имеет отдельный вход. Отличное помещение для бизнеса», — указано в объявлении.

Пермское отделение Росбанка на Комсомольском проспекте прекратило работу 1 сентября. Решение о закрытии филиала в банке объяснили сменой формата присутствия в городе. Часть сотрудников перевели в другой офис, остальных сократили согласно законодательству.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставил на продажу свой бывший офис «Сбербанк». За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллионов рублей.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми продается офис «Росбанка», который закрылся 1 сентября этого года. Помещение выставлено на продажу за 35 миллионов рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито». «ПАО Росбанк продает нежилое помещение свободного назначения, общей площадью 398,2 кв. м. на первом этаже 5-этажного жилого дома „сталинского типа“ в центральной части города по адресу: г. Пермь, проспект Комсомольский, 72. Имеет отдельный вход. Отличное помещение для бизнеса», — указано в объявлении. Пермское отделение Росбанка на Комсомольском проспекте прекратило работу 1 сентября. Решение о закрытии филиала в банке объяснили сменой формата присутствия в городе. Часть сотрудников перевели в другой офис, остальных сократили согласно законодательству. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставил на продажу свой бывший офис «Сбербанк». За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...