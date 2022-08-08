В Перми филиал Сбербанка продают по цене двухкомнатной квартиры

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Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
В Перми Сбербанк за 5,8 млн рублей выставил на продажу свой офис Фото:

Пермское отделение ПАО «Сбербанк» продает помещения филиала, расположенного в Кировском районе города. За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллионов рублей. Для сравнения, столько же в краевой столице сейчас стоит двухкомнатная квартира в новостройке спального района. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито».

«Здание в удовлетворительном состоянии, расположено на земельном участке 544 кв. м. В здании установлено оборудование, контролирующее подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Цена — 5 860 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется также, что продажа ведется на электронной площадке ОА «Сбербанк-АСТ». Торги назначены единым лотом с нежилым помещением в 529 кв. м., которое находится в Перми на улице Лебедева 25б. Общая стоимость активов — 13,7 млн рублей. Продавцом указана компания «Активы Сбербанка».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае Сбербанк продает актив агрохолдинга «Ашатли». Речь об агрокомплексе «Нива», который находится в процедуре банкротства.

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Пермское отделение ПАО «Сбербанк» продает помещения филиала, расположенного в Кировском районе города. За нежилое здание площадью 212 квадратных метров банк запросил 5,8 миллионов рублей. Для сравнения, столько же в краевой столице сейчас стоит двухкомнатная квартира в новостройке спального района. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито». «Здание в удовлетворительном состоянии, расположено на земельном участке 544 кв. м. В здании установлено оборудование, контролирующее подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Цена — 5 860 000 рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется также, что продажа ведется на электронной площадке ОА «Сбербанк-АСТ». Торги назначены единым лотом с нежилым помещением в 529 кв. м., которое находится в Перми на улице Лебедева 25б. Общая стоимость активов — 13,7 млн рублей. Продавцом указана компания «Активы Сбербанка». Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае Сбербанк продает актив агрохолдинга «Ашатли». Речь об агрокомплексе «Нива», который находится в процедуре банкротства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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