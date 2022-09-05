Путин восхитился мужеством жителей Донбасса

Владимир Путин поблагодарил жителей Донбасса за мужество
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин признал, что долг России — оказать помощь Донбассу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин признал, что восхищен мужеством жителей ДНР и ЛНР, защищающих свои земли на передовой. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

«Трагедия в Донбассе — результат деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия. Долг России — оказать помощь Донбассу, люди там воюют лучше профессиональных военных», — сказал глава государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина этого — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса в ходе восьмилетнего военного конфликта. Российские войска спасают мирных граждан, кроме того, в результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Президент РФ Владимир Путин признал, что восхищен мужеством жителей ДНР и ЛНР, защищающих свои земли на передовой. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». «Трагедия в Донбассе — результат деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия. Долг России — оказать помощь Донбассу, люди там воюют лучше профессиональных военных», — сказал глава государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина этого — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса в ходе восьмилетнего военного конфликта. Российские войска спасают мирных граждан, кроме того, в результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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