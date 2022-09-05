Путин восхитился мужеством жителей Донбасса

Владимир Путин поблагодарил жителей Донбасса за мужество

05 сентября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин признал, что долг России — оказать помощь Донбассу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин признал, что восхищен мужеством жителей ДНР и ЛНР, защищающих свои земли на передовой. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». «Трагедия в Донбассе — результат деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия. Долг России — оказать помощь Донбассу, люди там воюют лучше профессиональных военных», — сказал глава государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина этого — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса в ходе восьмилетнего военного конфликта. Российские войска спасают мирных граждан, кроме того, в результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

Президент РФ Владимир Путин признал, что восхищен мужеством жителей ДНР и ЛНР, защищающих свои земли на передовой. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». «Трагедия в Донбассе — результат деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия. Долг России — оказать помощь Донбассу, люди там воюют лучше профессиональных военных», — сказал глава государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина этого — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса в ходе восьмилетнего военного конфликта. Российские войска спасают мирных граждан, кроме того, в результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.