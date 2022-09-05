Spiegel: НАТО собирает для украинских военных зимнюю форму

05 сентября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

НАТО собирает зимнюю одежду, чтобы ВСУ было в чем сражаться Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс хочет помочь украинским военным, прислав им зимнюю форму. Статью об этом выпустило издание Spiegel. «По запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение для ВСУ президента Украины Владимира Зеленского. Резников в конце июля написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тысяч солдат его армии», — отмечается в материале. В альянсе подтвердили, что хотят подготовить зимний пакет для Украины. В частности, речь идет о теплой форме и зимней обуви. Однако поиск зимней формы затруднен. Потому что ее запасы в большинстве стран в основном зарезервированы для национального потребления, и зимнюю одежду теперь можно выгодно продать на мировом рынке. Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами жителей Донбасса в ходе восьмилетнего военного конфликта. Несмотря на то, что ВС РФ спасают мирных жителей, Европа и США встали на сторону боевиков и начали активно помогать им. Так, Запад предоставляет им экономическую помощь и оружие. Однако российская армия успешно уничтожает последнее. 5 сентября Минобороны сообщило, что ВКС РФ ликвидировали более 30 боевиков националистического формирования, пишет «Федеральное агентство новостей». В районе города Харькова уничтожено 10 единиц автомобильной техники, передает Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Североатлантический альянс хочет помочь украинским военным, прислав им зимнюю форму. Статью об этом выпустило издание Spiegel. «По запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение для ВСУ президента Украины Владимира Зеленского. Резников в конце июля написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тысяч солдат его армии», — отмечается в материале. В альянсе подтвердили, что хотят подготовить зимний пакет для Украины. В частности, речь идет о теплой форме и зимней обуви. Однако поиск зимней формы затруднен. Потому что ее запасы в большинстве стран в основном зарезервированы для национального потребления, и зимнюю одежду теперь можно выгодно продать на мировом рынке. Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами жителей Донбасса в ходе восьмилетнего военного конфликта. Несмотря на то, что ВС РФ спасают мирных жителей, Европа и США встали на сторону боевиков и начали активно помогать им. Так, Запад предоставляет им экономическую помощь и оружие. Однако российская армия успешно уничтожает последнее. 5 сентября Минобороны сообщило, что ВКС РФ ликвидировали более 30 боевиков националистического формирования, пишет «Федеральное агентство новостей». В районе города Харькова уничтожено 10 единиц автомобильной техники, передает Life.