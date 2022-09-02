Евросоюз выделит Украине новый пакет помощи на 5 млрд

Bloomberg: Евросоюз выделит Украине новый пакет помощи на 5 млрд евро
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина получит от Евросоюза еще 5 млрд евро Фото:
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На следующей неделе Евросоюз выделит Украине новый пакет военной помощи на 5 милиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейский союз готовится выделить новый пакет финансирования в размере 5 миллиардов евро для Украины. По словам дипломатов ЕС, знакомых с планом, Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложит кредитный пакет на следующей неделе, чтобы помочь Киеву покрыть неотложные расходы, включая заработную плату и льготы», — пишет Bloomberg.

Евросоюз увеличил военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. 31 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что в новый пакет помощи войдут артиллерийские снаряды. В Белом доме также заявили, что готовятся выделить Украине новое вооружение, пишет RT.

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На следующей неделе Евросоюз выделит Украине новый пакет военной помощи на 5 милиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Европейский союз готовится выделить новый пакет финансирования в размере 5 миллиардов евро для Украины. По словам дипломатов ЕС, знакомых с планом, Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложит кредитный пакет на следующей неделе, чтобы помочь Киеву покрыть неотложные расходы, включая заработную плату и льготы», — пишет Bloomberg. Евросоюз увеличил военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. 31 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что в новый пакет помощи войдут артиллерийские снаряды. В Белом доме также заявили, что готовятся выделить Украине новое вооружение, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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