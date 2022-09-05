Экс-депутат Рады: Зеленский поручил готовить теракты на территории РФ

Экс-депутат Рады Илья Кива: Зеленский поручил готовить теракты на территории России

05 сентября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Зеленский поставил задачу по подготовке терактов в России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по проведению подрывов и убийств на территории России. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Зеленский… сделал акцент на… проведение терактов-подрывов и убийств на территории России. Особо были отмечены пограничные с Украиной области», — уточняет Кива в своем telegran-канале. По его словам, для выполнения данного приказа Главное управление разведки МО Украины собирается привлекать и криминальные структуры. Также Запад выделяет деньги отдельно на эту деятельность, заявил экс-депутат Украины. Ранее бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб заявил, что США стоят перед выбором между эскалацией своего участия в конфликте на Украине и состязанием на выносливость с Россией. Однако ни один из этих путей не закончится хорошо ни для Украины, ни для Соединенных Штатов. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по проведению подрывов и убийств на территории России. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Зеленский… сделал акцент на… проведение терактов-подрывов и убийств на территории России. Особо были отмечены пограничные с Украиной области», — уточняет Кива в своем telegran-канале. По его словам, для выполнения данного приказа Главное управление разведки МО Украины собирается привлекать и криминальные структуры. Также Запад выделяет деньги отдельно на эту деятельность, заявил экс-депутат Украины. Ранее бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб заявил, что США стоят перед выбором между эскалацией своего участия в конфликте на Украине и состязанием на выносливость с Россией. Однако ни один из этих путей не закончится хорошо ни для Украины, ни для Соединенных Штатов. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.