Бывший эксперт ЦРУ призвал пойти на компромисс с Москвой на Украине

Экс-специалист ЦРУ по России Биб призвал США пойти на компромисс с Москвой

05 сентября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

США призывают найти точки соприкосновения с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США стоят перед выбором между эскалацией своего участия в конфликте на Украине и состязанием на выносливость с Россией. Однако ни один из этих путей не закончится хорошо ни для Украины, ни для Соединенных Штатов, заявил бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб. «Пока мы не хотим идти к компромиссному урегулированию, которое, как предлагал сам Киев в начале войны, должно было бы предполагать некую форму вооруженного нейтралитета Украины. Мы стоим перед выбором между эскалацией нашего участия и состязанием на выносливость, в котором у Путина есть шансы. Если мы не изменим условия взаимодействия, время вполне может стать союзником Путина на Украине», — заявил Джордж Биб изданию The Hill. По его мнению, экономические последствия украинского конфликта так же влияют на Запад, как и на Россию. Американцы борются с более высокими ценами на бензин и продукты питания. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей, поскольку связанный с санкциями дефицит природного газа и других российских товаров сказывается на строительном, металлургическом и автомобильном секторах, уточнил бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Ранее URA.RU сообщало, что Соединенным Штатам стоит опасаться формирующегося союза России, Китая и Ирана. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

США стоят перед выбором между эскалацией своего участия в конфликте на Украине и состязанием на выносливость с Россией. Однако ни один из этих путей не закончится хорошо ни для Украины, ни для Соединенных Штатов, заявил бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб. «Пока мы не хотим идти к компромиссному урегулированию, которое, как предлагал сам Киев в начале войны, должно было бы предполагать некую форму вооруженного нейтралитета Украины. Мы стоим перед выбором между эскалацией нашего участия и состязанием на выносливость, в котором у Путина есть шансы. Если мы не изменим условия взаимодействия, время вполне может стать союзником Путина на Украине», — заявил Джордж Биб изданию The Hill. По его мнению, экономические последствия украинского конфликта так же влияют на Запад, как и на Россию. Американцы борются с более высокими ценами на бензин и продукты питания. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей, поскольку связанный с санкциями дефицит природного газа и других российских товаров сказывается на строительном, металлургическом и автомобильном секторах, уточнил бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Ранее URA.RU сообщало, что Соединенным Штатам стоит опасаться формирующегося союза России, Китая и Ирана. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.