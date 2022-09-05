Свердловчане стали реже бояться увольнений

Доля тех, кто боится остаться без работы, снизилась по сравнению со вторым кварталом этого года. Это следует из результатов исследования, которое проводила компания Head Hunter среди трудоустроенных жителей Свердловской области. Данные предоставили редакции URA.RU.
«По данным за третий квартал 2022 года, 19% трудоустроенных жителей Среднего Урала полагают, что на текущем месте для них существует угроза увольнения работодателем. По сравнению со вторым кварталом доля таких ответов снизилась: весной остаться без работы опасались 23% свердловчан», — говорится в исследовании.
Чаще всего остаться без работы боятся сотрудники из сферы «Управление персоналом», «Розничная торговля» и «Транспорт, логистика». Увереннее всего себя чувствуют медицинские работники и представители сфер «Безопасность» и «Туризм, гостиницы, рестораны».
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