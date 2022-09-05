В Тюменском районе около реки Туры обнаружили минометную мину

В Тюменском районе местные жители сообщили об опасной находке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменском районе неподалеку от реки Туры местные жители обнаружили боеприпас. Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области определили, что снаряд является миной. Об этом рассказали пресс-службе ведомства. Также в другом районе было найдено еще одно взрывное устройство.

«В Тюменском районе неподалеку от реки Тура идентифицирована 82 мм минометная мина, а в поселке Коммунар Исетского района найдена противотанковая мина ТМ-57. Опасные находки обнаружили местные жители и вызвали экстренные службы», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Там также уточнили, что у обоих снарядов был взрыватель, а сами они были со следами сильной коррозии. Сейчас боеприпасы уже вывезли с места их нахождения на полигон и уничтожили.

Ранее URA.RU писало, что в июне неподалеку от Тюмени местные жители также нашли мину. Тогда пользователи соцсетей предположили, что находка является учебной.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области