05 сентября 2022

Тюменцы обнаружили мину около Туры. Фото

В Тюменском районе около реки Туры обнаружили минометную мину
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, река тура, тюмень
В Тюменском районе местные жители сообщили об опасной находке Фото:

В Тюменском районе неподалеку от реки Туры местные жители обнаружили боеприпас. Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области определили, что снаряд является миной. Об этом рассказали пресс-службе ведомства. Также в другом районе было найдено еще одно взрывное устройство.

«В Тюменском районе неподалеку от реки Тура идентифицирована 82 мм минометная мина, а в поселке Коммунар Исетского района найдена противотанковая мина ТМ-57. Опасные находки обнаружили местные жители и вызвали экстренные службы», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Там также уточнили, что у обоих снарядов был взрыватель, а сами они были со следами сильной коррозии. Сейчас боеприпасы уже вывезли с места их нахождения на полигон и уничтожили.

Ранее URA.RU писало, что в июне неподалеку от Тюмени местные жители также нашли мину. Тогда пользователи соцсетей предположили, что находка является учебной.

Фото:
Фото:

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В Тюменском районе неподалеку от реки Туры местные жители обнаружили боеприпас. Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области определили, что снаряд является миной. Об этом рассказали пресс-службе ведомства. Также в другом районе было найдено еще одно взрывное устройство. «В Тюменском районе неподалеку от реки Тура идентифицирована 82 мм минометная мина, а в поселке Коммунар Исетского района найдена противотанковая мина ТМ-57. Опасные находки обнаружили местные жители и вызвали экстренные службы», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. Там также уточнили, что у обоих снарядов был взрыватель, а сами они были со следами сильной коррозии. Сейчас боеприпасы уже вывезли с места их нахождения на полигон и уничтожили. Ранее URA.RU писало, что в июне неподалеку от Тюмени местные жители также нашли мину. Тогда пользователи соцсетей предположили, что находка является учебной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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