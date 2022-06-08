08 июня 2022
07 июня 2022

Тюменцы нашли в лесу мину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень Недрастрой и минобороны, мина противотанковая
Мину обнаружили недалеко от поселка Андреевский (архивное фото) Фото:

В Тюменской области недалеко от поселка Андреевский жители обнаружили мину. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предположили, что находка является учебной.

«Белая полоса, значит учебная, тем более рядом полигон, где ставят инженерные заграждения», — написал пользователь Александр Макдаков. Однако в комментариях появилась информация о том, что устройство использовалось для съемок некого фильма. «Ребят, все нормально, были съемки фильма, это фейковая, там дым будет сильный если наступить, фильм успешно снят и организаторы забыли забрать, завтра ее не будет, спасибо, что сказали», — сообщила в комментариях жительница.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина нашел на огороде гранату времен Первой мировой войны. Боеприпас уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.

Фото:

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В Тюменской области недалеко от поселка Андреевский жители обнаружили мину. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предположили, что находка является учебной. «Белая полоса, значит учебная, тем более рядом полигон, где ставят инженерные заграждения», — написал пользователь Александр Макдаков. Однако в комментариях появилась информация о том, что устройство использовалось для съемок некого фильма. «Ребят, все нормально, были съемки фильма, это фейковая, там дым будет сильный если наступить, фильм успешно снят и организаторы забыли забрать, завтра ее не будет, спасибо, что сказали», — сообщила в комментариях жительница. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина нашел на огороде гранату времен Первой мировой войны. Боеприпас уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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