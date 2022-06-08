Мину обнаружили недалеко от поселка Андреевский (архивное фото) Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

В Тюменской области недалеко от поселка Андреевский жители обнаружили мину. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предположили, что находка является учебной.

«Белая полоса, значит учебная, тем более рядом полигон, где ставят инженерные заграждения», — написал пользователь Александр Макдаков. Однако в комментариях появилась информация о том, что устройство использовалось для съемок некого фильма. «Ребят, все нормально, были съемки фильма, это фейковая, там дым будет сильный если наступить, фильм успешно снят и организаторы забыли забрать, завтра ее не будет, спасибо, что сказали», — сообщила в комментариях жительница.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина нашел на огороде гранату времен Первой мировой войны. Боеприпас уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»