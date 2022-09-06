В Кремле усомнились в том, что «Северный поток» заработает

Песков: санкции Запада сделали обслуживание "Северного потока" невозможным

06 сентября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Сервисное обслуживание «Северного потока» сейчас невозможно, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Серьезные технические проблемы, вызванные санкциями Запада, создают большие препятствия для запуска «Северного потока». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Последние дни этот вопрос все задают. Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, этому препятствуют санкции. „Газпром“ неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта безопасности европейского континента, но введенные санкции ЕС, Великобритании, США и Канады фактически сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбины. Существуют юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются. Осталась одна рабочая турбина. Произошла ситуацию, при которой по нашему техническому регламенту является опасной. Нужно сервисное обслуживание, но оно невозможно», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Серьезные технические проблемы, вызванные санкциями Запада, создают большие препятствия для запуска «Северного потока». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Последние дни этот вопрос все задают. Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, этому препятствуют санкции. „Газпром“ неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта безопасности европейского континента, но введенные санкции ЕС, Великобритании, США и Канады фактически сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбины. Существуют юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются. Осталась одна рабочая турбина. Произошла ситуацию, при которой по нашему техническому регламенту является опасной. Нужно сервисное обслуживание, но оно невозможно», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.