Тюменцы получили государственные награды от Владимира Путина

Трое жителей Тюменской области получили государственные награды по указу президента РФ Владимира Путина — орден «За заслуги перед Отечеством» и почетные звания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Игоря Ахтямова, водителя автомобиля филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-36“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Наград от президента удостоены и еще двое жителей Тюменской области. Почетное звание «Заслуженный экономист РФ» присвоено Елене Ухачевой, главному бухгалтеру АО «Мостострой-11». Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил Сергей Кузнецов, ведущий инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования Центра обслуживания воздушных судов «Тюмень» ООО «ТС Техник».
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