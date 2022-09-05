Тюменцы получили государственные награды от Владимира Путина

06 сентября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин наградил тюменцев орденом и почетными званиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трое жителей Тюменской области получили государственные награды по указу президента РФ Владимира Путина — орден «За заслуги перед Отечеством» и почетные звания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Игоря Ахтямова, водителя автомобиля филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-36“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Наград от президента удостоены и еще двое жителей Тюменской области. Почетное звание «Заслуженный экономист РФ» присвоено Елене Ухачевой, главному бухгалтеру АО «Мостострой-11». Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил Сергей Кузнецов, ведущий инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования Центра обслуживания воздушных судов «Тюмень» ООО «ТС Техник».

Трое жителей Тюменской области получили государственные награды по указу президента РФ Владимира Путина — орден «За заслуги перед Отечеством» и почетные звания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Игоря Ахтямова, водителя автомобиля филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-36“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Наград от президента удостоены и еще двое жителей Тюменской области. Почетное звание «Заслуженный экономист РФ» присвоено Елене Ухачевой, главному бухгалтеру АО «Мостострой-11». Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил Сергей Кузнецов, ведущий инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования Центра обслуживания воздушных судов «Тюмень» ООО «ТС Техник».