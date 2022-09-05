Путин наградил 60 нефтяников ХМАО орденами и медалями

Владимир Путин наградил 60 нефтяников ХМАО орденами и медалями

06 сентября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Почти все награды достались сотрудникам «Сургутнефтегаза» Фото: Анна Майорова © URA.RU Шестьдесят нефтяников ХМАО получили государственные награды по указу президента РФ Владимира Путина, а это ордена «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени и почетные звания. Указа о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу наградить Михаила Кириленко, заместителя директора публичного акционерного общества „Сургутнефтегаз“ орденом „Дружбы“», — говорится в документе. Помимо заместителя директора «Сургутнефтегаза» орден «Дружбы» получили еще 4 топ-менеджера компании. Орденом «За заслуги перед отечеством» 1 степени награждено 5 человек. Еще 36 нефтяников получили орден «За заслуги перед отечеством» 2 степени. Званием заслуженный работник удостоены 13 югорчан. Всего же из 60 наград, полученных жителями ХМАО, только один человек не является сотрудником «Сургутнефтегаза». Медалью «За спасение погибавших» награждена Александра Бондарева из компании «Лукойл». Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил жителей ХМАО. Восемь жителей ХМАО удостоены госнаградами и званиями от президента России Владимира Путина, в числе награжденных — российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.

Шестьдесят нефтяников ХМАО получили государственные награды по указу президента РФ Владимира Путина, а это ордена «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени и почетные звания. Указа о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу наградить Михаила Кириленко, заместителя директора публичного акционерного общества „Сургутнефтегаз“ орденом „Дружбы“», — говорится в документе. Помимо заместителя директора «Сургутнефтегаза» орден «Дружбы» получили еще 4 топ-менеджера компании. Орденом «За заслуги перед отечеством» 1 степени награждено 5 человек. Еще 36 нефтяников получили орден «За заслуги перед отечеством» 2 степени. Званием заслуженный работник удостоены 13 югорчан. Всего же из 60 наград, полученных жителями ХМАО, только один человек не является сотрудником «Сургутнефтегаза». Медалью «За спасение погибавших» награждена Александра Бондарева из компании «Лукойл». Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил жителей ХМАО. Восемь жителей ХМАО удостоены госнаградами и званиями от президента России Владимира Путина, в числе награжденных — российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.