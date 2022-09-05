Жителей тюменских новостроек терроризирует «неадекватный гонщик»

На парковке ЖК "Заречный" в Тюмени устраивают гонки

Тюменец устраивает утренние заезды на парковке ЖК «Заречный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На парковке тюменского ЖК «Заречный» появился «ночной гонщик», который не дает покоя жителям квартала. Об этом тюменцы рассказали в беседе с URA.RU. По словам тюменцев, мужчина часто находится в неадекватном состоянии.

«Буквально на прошлых выходных, в субботу, у нас вся семья проснулась около 6 утра из-за того, что во дворе стоял рев мотора. Это наш гонщик снова устраивал свои заезды. Кто-то из соседей позвонил в ГИБДД, но диспетчер, вместо того, чтобы вызвать наряд, спросила в ответ: „А что он нарушает?“. То есть, гонять по дворам без глушителя в 6 часов утра уже считается вполне себе обыденным явлением», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Тюменец добавил, что «гонщик» находился в неадекватном состоянии. «Соседи говорят, что в перерывах между своими заездами мужчина прыгал на крыше собственного автомобиля. При этом, что-то выкрикивал. Догадаться, в каком состоянии он был — несложно», — добавил житель Тюмени.

В региональном управлении ГИБДД URA.RU рассказали о том, что в случае возникновения подобных ситуаций необходимо обращаться в Госавтоинспекцию. «Если есть факты такого вождения, необходимо позвонить по единому номеру 112, либо в дежурную часть ГИБДД по номеру телефона 79-46-52. Будет выслан наряд ДПС, который закреплен за этим участком», — рассказали агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.