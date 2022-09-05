Пермякам предлагают погрузиться в прошлые жизни под звуки бубна

06 сентября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Психологическая практика будет длиться три часа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермякам предлагают пройти психологическую практику — погрузиться в свои прошлые жизни под музыкальное сопровождение необычных инструментов. Подробнее на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала ведущая практики Ксения Шадрина. «Приглашаем на групповую регрессию (погружение в прошлые жизни) под шаманский бубен и варган. Звук будет живой и настоящий: регрессия и бубен от меня, варган — от прекрасного музыканта Дины Мокрушиной», — указано в посте. Ведущая практики пишет, что бубен раскрывает сердечную чакру, связывает человека с «Матерью Природой». Варган гармонизирует верхние чакры, очищает сознание, дает новое видение себя и мира. А сама регрессия — это инструмент встречи с собой, со своей болью, своим ресурсом, обретение ответа и истины для шагов к улучшению своей жизни. Предполагается, что прийти на трехчасовой сеанс регрессии можно с любым запросом. Будь то улучшение отношений, здоровья или финансов. Стоит такая практика — 1200 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что владелец элитных бань в Перми учит девушек энергетическим оргазмам. Курс обойдется в 15 тысяч рублей.

Пермякам предлагают пройти психологическую практику — погрузиться в свои прошлые жизни под музыкальное сопровождение необычных инструментов. Подробнее на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала ведущая практики Ксения Шадрина. «Приглашаем на групповую регрессию (погружение в прошлые жизни) под шаманский бубен и варган. Звук будет живой и настоящий: регрессия и бубен от меня, варган — от прекрасного музыканта Дины Мокрушиной», — указано в посте. Ведущая практики пишет, что бубен раскрывает сердечную чакру, связывает человека с «Матерью Природой». Варган гармонизирует верхние чакры, очищает сознание, дает новое видение себя и мира. А сама регрессия — это инструмент встречи с собой, со своей болью, своим ресурсом, обретение ответа и истины для шагов к улучшению своей жизни. Предполагается, что прийти на трехчасовой сеанс регрессии можно с любым запросом. Будь то улучшение отношений, здоровья или финансов. Стоит такая практика — 1200 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что владелец элитных бань в Перми учит девушек энергетическим оргазмам. Курс обойдется в 15 тысяч рублей.