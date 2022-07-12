Владелец элитных бань учит пермяков энергетическим оргазмам

Такой тренинг обойдется в 15-20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель элитного банного комплекса в Перми «Будь здоров», профессиональный парильщик Сергей Пырьев предлагает жителям Перми обучиться энергетическим оргазмам. Платные тренинги он проводит сам совместно с секс-коучем Натальей Калугиной. Предприниматель обещает, что после тренингов противоположный пол «будет слетаться, как пчелы на мед».

«Энергетический оргазм — это техника бесконтактного взаимодействия. Выглядит на грани фантастики, но более чем реальна. Для девушек это больше опыт раскрытия своей чувствительности и сексуальности, для мужчин — возможность овладеть уникальным навыком», — пишет в соцсетях Сергей.

В посте-анонсе размещено видео, на котором показано немного практики. Сергей Пырьев водит в воздухе руками над одетой женщиной, которая будто бы от его движений извивается, лежа на кушетке. Некоторые подписчики высказали сомнения, что ролик — не постановочный. Впрочем, таких видео с разными девушками в профиле много.

В трехдневную программу, которую предлагает мастер по телесным техникам, входит изучение теории, практика на доверие, практика на развитие чувствительности, вход в трансовые состояния и другое. Стоимость такого обучения обойдется женщинам в 15 тысяч рублей, а мужчинам — в 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что тренинги секс-гуру разрушили семью лидера челябинских бизнесменов. Об этом заявила супруга предпринимателя.