Росреестр: каждую десятую курганскую квартиру покупают жители других регионов

Жители других регионов предпочитают покупать вторичную курганскую недвижимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в первом полугодии 2022 года жители других регионов купили более 1000 квартир на местном вторичном рынке жилья, что составило около 10% от общего количества такой проданной недвижимости. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Росреестра по Курганской области.

«Среди покупателей вторичного жилья на рынке недвижимости за первое полугодие 2022 года количество жителей Курганской области составило 9548 (89,5%); жители других регионов — 1077 (10,1%). Покупатели первичной недвижимости распределилась следующим образом: 1492 — жители Курганской области, 28 — жители других регионов», — рассказали в ведомстве.

В первом полугодии 2021 года в Курганской области на вторичном рынке 11872 квартиры и дома приобрели местные жители (91,3%). Жители других субъектов купили 1102 квартиры и дома (8,5%). На первичном рынке в том полугодии курганцы купили 460 квартир, а жители других регионов — 34 квартиры. В первом полугодии 2022 года недвижимость в Курганской области чаще всего покупали жители Свердловской области (235 единиц недвижимости), Тюменской (206), Челябинской (198), Ханты-Мансийского автономного округа (140). В первом полугодии прошлого года курганская недвижимость была востребована у жителей тех же регионов.

Ранее стало известно, что с января по июль более 2300 жителей других регионов захотели купить недвижимость в Курганской области. За тот же период 1013 жителей Курганской области захотели купить недвижимость в других регионах.

Жители этих регионов часто покупали курганскую недвижимость и в 2021 году Инфографика: URA.RU