В Нижневартовске разорилась гостиница «Венеция», в которой жила Комарова

В ХМАО гостиницу "Венеция" распродают по частям на «Авито»

06 сентября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Отель, в котором останавливалась губернатор Комарова, не справился с последствиями ковида (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске разорилась гостиница «Венеция», в которой неоднократно останавливалась губернатор ХМАО Наталья Комарова. Теперь отель распродают по частям через «Авито», как обычные квартиры. Об этом URA.RU рассказал совладелец гостиницы Святослав Власюк. «Во время пандемии не было никаких вариантов, кроме как оборудовать там обсерватор. Мы не могли на это пойти, так как там проживала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочих визитов и другие известные гости. Но мы так и не смогли вернуться к прежним показателям выручки. Год назад мы перевели ее в жилой фонд и начали ремонт, чтобы сделать из отеля обычный дом», — поделился один из совладельцев гостиницы Святослав Власюк с журналистом агентства. Купить один из бывших гостиничных номеров можно по цене стандартной квартиры — однокомнатная продается за 3,1 миллиона рублей, двухкомнатная — 3,85 миллиона. Одну из квартир решили оставить в прежнем состоянии, чтобы не менять входную группу и холл. Гостиница «Венеция» изначально принадлежала нефтяной компании «ТНК». Располагается она в обычной девятиэтажке, но переоборудована. Открылась «Венеция» в 1998 году. Нынешние владельцы реконструировали ее в 2007 году и до пандемии, как они сами говорят, отель приносил хорошую прибыль. Ранее URA.RU писало, что в другой нижневартовской гостинице закрылся кинотеатр. Владельцы смогли вернуть уровень выручки на допандемийный уровень, но из-за невозможности показывать голливудские новинки закрылись. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске разорилась гостиница «Венеция», в которой неоднократно останавливалась губернатор ХМАО Наталья Комарова. Теперь отель распродают по частям через «Авито», как обычные квартиры. Об этом URA.RU рассказал совладелец гостиницы Святослав Власюк. «Во время пандемии не было никаких вариантов, кроме как оборудовать там обсерватор. Мы не могли на это пойти, так как там проживала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочих визитов и другие известные гости. Но мы так и не смогли вернуться к прежним показателям выручки. Год назад мы перевели ее в жилой фонд и начали ремонт, чтобы сделать из отеля обычный дом», — поделился один из совладельцев гостиницы Святослав Власюк с журналистом агентства. Купить один из бывших гостиничных номеров можно по цене стандартной квартиры — однокомнатная продается за 3,1 миллиона рублей, двухкомнатная — 3,85 миллиона. Одну из квартир решили оставить в прежнем состоянии, чтобы не менять входную группу и холл. Гостиница «Венеция» изначально принадлежала нефтяной компании «ТНК». Располагается она в обычной девятиэтажке, но переоборудована. Открылась «Венеция» в 1998 году. Нынешние владельцы реконструировали ее в 2007 году и до пандемии, как они сами говорят, отель приносил хорошую прибыль. Ранее URA.RU писало, что в другой нижневартовской гостинице закрылся кинотеатр. Владельцы смогли вернуть уровень выручки на допандемийный уровень, но из-за невозможности показывать голливудские новинки закрылись.