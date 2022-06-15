В ХМАО из-за санкций закрываются кинотеатры

В Югре на фоне санкций начали закрываться кинотеатры. Одним из первых показы прекратил кинотеатр «Надежда» в Нижневартовске, который находится в одноименной гостинице. Об этом URA.RU рассказали сами сотрудники.
«Мы законсервировали кинотеатр. Маленький наплыв людей и нечего показывать из-за санкций, поэтому мы решили, что оно того не стоит. Летом скорее всего работать уже не будем», — сообщила администратор гостиницы в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Также о приостановке показов заявил кинотеатр «Лангал» в Ханты-Мансийске. «Деятельность кинотеатра остановлена по причине резкого спада посещаемости вследствие ухода с рынка РФ зарубежных компаний (поставщиков фильмов). После начала спецоперации в начале марта крупные компании Голливуда покинули большие экраны. На данный момент возобновление работы невозможно. Арендатор, который работал с 2015 года, в данный момент покидает данное помещение», — говорится в сообщении службы поддержки на сайте кинотеатра.
Остальные кинокомплексы ХМАО, согласно афишам на сайтах, фильмы еще показывают. В основном это российские картины, а также зарубежные низкобюджетные ленты. Ранее URA.RU также рассказывало, что в кинотеатрах Югры билеты на фильмы, которые вышли в повторный прокат, продавали дороже, чем на сеансы с новинками. Стоимость доходила до 350 рублей.
В рамках санкционной политики крупные западные дистрибьюторы из недружественных стран приостановили показ своих картин в российских кинотеатрах после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.
В Югре на фоне санкций начали закрываться кинотеатры. Одним из первых показы прекратил кинотеатр «Надежда» в Нижневартовске, который находится в одноименной гостинице. Об этом URA.RU рассказали сами сотрудники. «Мы законсервировали кинотеатр. Маленький наплыв людей и нечего показывать из-за санкций, поэтому мы решили, что оно того не стоит. Летом скорее всего работать уже не будем», — сообщила администратор гостиницы в разговоре с корреспондентом URA.RU. Также о приостановке показов заявил кинотеатр «Лангал» в Ханты-Мансийске. «Деятельность кинотеатра остановлена по причине резкого спада посещаемости вследствие ухода с рынка РФ зарубежных компаний (поставщиков фильмов). После начала спецоперации в начале марта крупные компании Голливуда покинули большие экраны. На данный момент возобновление работы невозможно. Арендатор, который работал с 2015 года, в данный момент покидает данное помещение», — говорится в сообщении службы поддержки на сайте кинотеатра. Остальные кинокомплексы ХМАО, согласно афишам на сайтах, фильмы еще показывают. В основном это российские картины, а также зарубежные низкобюджетные ленты. Ранее URA.RU также рассказывало, что в кинотеатрах Югры билеты на фильмы, которые вышли в повторный прокат, продавали дороже, чем на сеансы с новинками. Стоимость доходила до 350 рублей. В рамках санкционной политики крупные западные дистрибьюторы из недружественных стран приостановили показ своих картин в российских кинотеатрах после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.