Мэр из ХМАО пытается в суде оспорить лишение водительских прав

Глава Пыть-Яха Александр Морозов пытается через суд вернуть водительские права, которых он лишился за вождение автомобиля по встречной полосе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«Морозов не согласился с вынесенным ему решением суда о лишении водительских прав. Он пытался обжаловать его сначала здесь в Югре. Но когда получил отказ, то решил действовать дальше. Сейчас рассмотрение кассационного заявления должно состояться в Челябинске. Глава Пыть-яха настроен решительно, и говорят, что готов судиться в любой инстанции», — рассказал инсайдер.
На сайте седьмого кассационного суда Челябинска указано, что жалоба на решение суда нижестоящей инстанции от главы Пыть-Яха поступила 25 августа. Информации о том, когда жалоба Морозова будет рассмотрена, на интернет-портале пока нет. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха не смогли оперативно предоставить комментарий о планах главы города на предстоящее судебное заседание.
Ранее URA.RU сообщало, что мэра Пыть-Яха лишили водительских прав в августе. Ему запрещено садиться за руль в течение следующего года.
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