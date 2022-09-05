Мэр из ХМАО пытается в суде оспорить лишение водительских прав

Глава Пыть-Яха пытается в суде оспорить лишение водительских прав

06 сентября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Глава Пыть-Яха Александр Морозов хочет вновь сесть за руль машины раньше, чем через год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Пыть-Яха Александр Морозов пытается через суд вернуть водительские права, которых он лишился за вождение автомобиля по встречной полосе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Морозов не согласился с вынесенным ему решением суда о лишении водительских прав. Он пытался обжаловать его сначала здесь в Югре. Но когда получил отказ, то решил действовать дальше. Сейчас рассмотрение кассационного заявления должно состояться в Челябинске. Глава Пыть-яха настроен решительно, и говорят, что готов судиться в любой инстанции», — рассказал инсайдер. На сайте седьмого кассационного суда Челябинска указано, что жалоба на решение суда нижестоящей инстанции от главы Пыть-Яха поступила 25 августа. Информации о том, когда жалоба Морозова будет рассмотрена, на интернет-портале пока нет. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха не смогли оперативно предоставить комментарий о планах главы города на предстоящее судебное заседание. Ранее URA.RU сообщало, что мэра Пыть-Яха лишили водительских прав в августе. Ему запрещено садиться за руль в течение следующего года.

Глава Пыть-Яха Александр Морозов пытается через суд вернуть водительские права, которых он лишился за вождение автомобиля по встречной полосе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Морозов не согласился с вынесенным ему решением суда о лишении водительских прав. Он пытался обжаловать его сначала здесь в Югре. Но когда получил отказ, то решил действовать дальше. Сейчас рассмотрение кассационного заявления должно состояться в Челябинске. Глава Пыть-яха настроен решительно, и говорят, что готов судиться в любой инстанции», — рассказал инсайдер. На сайте седьмого кассационного суда Челябинска указано, что жалоба на решение суда нижестоящей инстанции от главы Пыть-Яха поступила 25 августа. Информации о том, когда жалоба Морозова будет рассмотрена, на интернет-портале пока нет. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха не смогли оперативно предоставить комментарий о планах главы города на предстоящее судебное заседание. Ранее URA.RU сообщало, что мэра Пыть-Яха лишили водительских прав в августе. Ему запрещено садиться за руль в течение следующего года.