МАГАТЭ призывает срочно создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

ВСУ продолжают обстрелы ЗАЭС
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита миссии на ЗАЭС, в котором призывает организовать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Документ опубликован 6 сентября.
«Немедленно установить „зону безопасности“ вокруг Запорожской АЭС. Незамедлительно начать консультации о создании этой зоны безопасности», — сказано в отчете, передает ТАСС. По мнению представителей МАГАТЭ, создание «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС позволит предотвратить «ядерный инцидент», к которому могут привести боевые действия на Украине.
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