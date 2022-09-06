МАГАТЭ призывает срочно создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на ЗАЭС
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
ВСУ продолжают обстрелы ЗАЭС Фото:

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита миссии на ЗАЭС, в котором призывает организовать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Документ опубликован 6 сентября.

«Немедленно установить „зону безопасности“ вокруг Запорожской АЭС. Незамедлительно начать консультации о создании этой зоны безопасности», — сказано в отчете, передает ТАСС. По мнению представителей МАГАТЭ, создание «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС позволит предотвратить «ядерный инцидент», к которому могут привести боевые действия на Украине.

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МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита миссии на ЗАЭС, в котором призывает организовать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Документ опубликован 6 сентября. «Немедленно установить „зону безопасности“ вокруг Запорожской АЭС. Незамедлительно начать консультации о создании этой зоны безопасности», — сказано в отчете, передает ТАСС. По мнению представителей МАГАТЭ, создание «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС позволит предотвратить «ядерный инцидент», к которому могут привести боевые действия на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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