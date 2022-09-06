В Свердловской области за август пропало больше сотни человек

В Свердловской области за август пропало 128 человек

07 сентября 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

В августе пропало 128 свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В августе 2022 года в Свердловской области пропало 128 человек. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «За последний месяц лета в отряд поступило 128 заявок на поиск людей по всей Свердловской области», — сообщают поисковики. Из общего количества пропавших спасатели нашли 91 человека. Девятерых свердловчан в результате поиска нашли мертвыми. Ранее URA.RU сообщало, что количество заявок на поиск людей в Свердловской области в июне выросло в 1,5 раза. Волонтеры связывают рост статистики с началом грибного сезона. Фото: сообщество «ЛизаАлерт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В августе 2022 года в Свердловской области пропало 128 человек. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «За последний месяц лета в отряд поступило 128 заявок на поиск людей по всей Свердловской области», — сообщают поисковики. Из общего количества пропавших спасатели нашли 91 человека. Девятерых свердловчан в результате поиска нашли мертвыми. Ранее URA.RU сообщало, что количество заявок на поиск людей в Свердловской области в июне выросло в 1,5 раза. Волонтеры связывают рост статистики с началом грибного сезона.