06 сентября 2022

В Свердловской области за август пропало больше сотни человек

В Свердловской области за август пропало 128 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пропавших детей. Лиза-алерт. Чужих детей не бывает. Социальная реклама на остановочных комплексах. Челябинск, социальная реклама, лиза алерт, чужих детей не бывает, розыск детей
В августе пропало 128 свердловчан Фото:

В августе 2022 года в Свердловской области пропало 128 человек. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«За последний месяц лета в отряд поступило 128 заявок на поиск людей по всей Свердловской области», — сообщают поисковики. Из общего количества пропавших спасатели нашли 91 человека. Девятерых свердловчан в результате поиска нашли мертвыми.

Ранее URA.RU сообщало, что количество заявок на поиск людей в Свердловской области в июне выросло в 1,5 раза. Волонтеры связывают рост статистики с началом грибного сезона.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В августе 2022 года в Свердловской области пропало 128 человек. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «За последний месяц лета в отряд поступило 128 заявок на поиск людей по всей Свердловской области», — сообщают поисковики. Из общего количества пропавших спасатели нашли 91 человека. Девятерых свердловчан в результате поиска нашли мертвыми. Ранее URA.RU сообщало, что количество заявок на поиск людей в Свердловской области в июне выросло в 1,5 раза. Волонтеры связывают рост статистики с началом грибного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...