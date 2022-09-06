В Свердловской области за август пропало больше сотни человек

В августе пропало 128 свердловчан
В августе 2022 года в Свердловской области пропало 128 человек. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
«За последний месяц лета в отряд поступило 128 заявок на поиск людей по всей Свердловской области», — сообщают поисковики. Из общего количества пропавших спасатели нашли 91 человека. Девятерых свердловчан в результате поиска нашли мертвыми.
Ранее URA.RU сообщало, что количество заявок на поиск людей в Свердловской области в июне выросло в 1,5 раза. Волонтеры связывают рост статистики с началом грибного сезона.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»