Поисковый отряд «Лиза Алерт» подвел статистику пропавших за июнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Количество заявок на поиск людей в Свердловской области в июне выросло в 1,5 раза. Волонтеры связывают рост статистики с началом грибного сезона. Об итогах июня рассказали представители регионального поискового отряда «Лиза Алерт» в официальной группе «ВКонтакте».

«Прошел первый месяц лета. Количество людей, занимающихся тихой охотой в лесу (сбор грибов, — прим. ред.) увеличилось, а с ними выросло и количество заявок. За месяц в отряд поступило 102 заявки на поиск людей по всей Свердловской области», — рассказывают волонтеры.

Из них 73 найдены живыми, четверо погибли, шестерым помогли найти родственников, двоих отправили на передачу «Жди меня», еще шестерым отказали в поиске. Для сравнения, в мае в «Лиза Алерт» поступило 76 заявок на поиск людей. 3 июля в Свердловской области пропали две пенсионерки — в поселке Молодежный и в Новоуткинске. Они отправились в лес за грибами и до сих пор не вернулись. Всех, кому что-либо известно о местоположении пропавших, просят звонить по указанным номерам.

3 июля ушла в лес и не вернулась Людмила Суслова Фото из группы «Лиза Алерт», vk.com

Юсубзянова Расима также пропала в лесу, она собирала грибы Фото из группы «Прорыв», vk.com