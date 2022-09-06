Россия допустила выход из сделки по экспорту зерна

Россия может не согласиться на продление зерновой сделки из-за плохой реализации российского экспорта в ее рамках. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.
«Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить», — передает слова Василия Небензи ТАСС.
Однако он отметил, что «учитывая отсутствие результатов» по реализации российского экспорта в рамках этой сделки, возможно, что РФ не станет ее продлевать. «Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», — заключил дипломат.
В июле представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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Россия может не согласиться на продление зерновой сделки из-за плохой реализации российского экспорта в ее рамках. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя. «Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить», — передает слова Василия Небензи ТАСС. Однако он отметил, что «учитывая отсутствие результатов» по реализации российского экспорта в рамках этой сделки, возможно, что РФ не станет ее продлевать. «Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», — заключил дипломат. В июле представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.