06 сентября 2022

Россия допустила выход из сделки по экспорту зерна

Постпред РФ при ООН Небензя допустил, что зерновую сделку могут не продлить
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
Россию не устраивают результаты экспорта в рамках зерновой сделки, заявил Василий Небензя Фото:
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Россия может не согласиться на продление зерновой сделки из-за плохой реализации российского экспорта в ее рамках. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.

«Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить», — передает слова Василия Небензи ТАСС.

Однако он отметил, что «учитывая отсутствие результатов» по реализации российского экспорта в рамках этой сделки, возможно, что РФ не станет ее продлевать. «Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», — заключил дипломат.

В июле представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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Россия может не согласиться на продление зерновой сделки из-за плохой реализации российского экспорта в ее рамках. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя. «Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить», — передает слова Василия Небензи ТАСС. Однако он отметил, что «учитывая отсутствие результатов» по реализации российского экспорта в рамках этой сделки, возможно, что РФ не станет ее продлевать. «Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», — заключил дипломат. В июле представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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