В поселке под Курганом пропал 13-летний подросток. Фото

В поселке Теплый Стан под Курганом 13-летний подросток ушел из дома в неизвестном направлении

07 сентября 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Подросток ушел из дома 6 сентября в неизвестном направлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые», — написано в объявлении. Был одет в серую шерстяную кофту, черные спортивные штаны и темно-синие кроссовки. Подросток ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении. Также указывается, что он нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местоположение Ивана, просьба звонить по номеру 8-800-700-54-52 или 8-922-677-05-44. Подросток ушел из дома в неизвестном направлении Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Курганской области

В поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые», — написано в объявлении. Был одет в серую шерстяную кофту, черные спортивные штаны и темно-синие кроссовки. Подросток ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении. Также указывается, что он нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местоположение Ивана, просьба звонить по номеру 8-800-700-54-52 или 8-922-677-05-44.