06 сентября 2022
05 сентября 2022

В поселке под Курганом пропал 13-летний подросток. Фото

В поселке Теплый Стан под Курганом 13-летний подросток ушел из дома в неизвестном направлении
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Улица Бурова-Петрова. Курган, парень, подросток
Подросток ушел из дома 6 сентября в неизвестном направлении Фото:

В поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» соцсети «ВКонтакте».

«Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые», — написано в объявлении. Был одет в серую шерстяную кофту, черные спортивные штаны и темно-синие кроссовки.

Подросток ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении. Также указывается, что он нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местоположение Ивана, просьба звонить по номеру 8-800-700-54-52 или 8-922-677-05-44.

Подросток ушел из дома в неизвестном направлении

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В поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые», — написано в объявлении. Был одет в серую шерстяную кофту, черные спортивные штаны и темно-синие кроссовки. Подросток ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении. Также указывается, что он нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местоположение Ивана, просьба звонить по номеру 8-800-700-54-52 или 8-922-677-05-44.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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