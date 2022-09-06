Полицейские ищут пропавшего в поселке под Курганом подростка

07 сентября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

В поселке Теплый Стан 13-летний подросток, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские полицейские и волонтеры разыскивают 13-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Теплый Стан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «Накануне из дома в поселке Теплый Стан ушел 13-летний молодой человек, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Подросток может не идти на контакт, нуждается в медицинской помощи. Сотрудниками полиции и волонтерами приняты меры к розыску пропавшего, проверяются места его возможного нахождения. Просим граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефону 02, 112 или в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении УМВД. К поискам также подключились курганские следователи. По данным СУ СКР региона, организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения мальчика. Известно, что ранее ребенок неоднократно уходил из дома и находился в близлежащих населенных пунктах. Сообщить о месте нахождения мальчика можно также в СУ СКР по номерам телефонов: 8-905-853-50-01, 8(3522)43-98-17. Ранее URA.RU писало, что в поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Он ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении. В Курганской области разыскивают 13-летнего подростка, ушедшего из дома фото: «Лиза Алерт» Курганской области», «ВКонтакте»

Курганские полицейские и волонтеры разыскивают 13-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Теплый Стан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «Накануне из дома в поселке Теплый Стан ушел 13-летний молодой человек, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Подросток может не идти на контакт, нуждается в медицинской помощи. Сотрудниками полиции и волонтерами приняты меры к розыску пропавшего, проверяются места его возможного нахождения. Просим граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефону 02, 112 или в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении УМВД. К поискам также подключились курганские следователи. По данным СУ СКР региона, организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения мальчика. Известно, что ранее ребенок неоднократно уходил из дома и находился в близлежащих населенных пунктах. Сообщить о месте нахождения мальчика можно также в СУ СКР по номерам телефонов: 8-905-853-50-01, 8(3522)43-98-17. Ранее URA.RU писало, что в поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Он ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении.