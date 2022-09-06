06 сентября 2022

Полицейские ищут пропавшего в поселке под Курганом подростка

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Коттеджный посёлок. Курган , деревня, поселок, село, улица
В поселке Теплый Стан 13-летний подросток, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября Фото:

Курганские полицейские и волонтеры разыскивают 13-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Теплый Стан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Накануне из дома в поселке Теплый Стан ушел 13-летний молодой человек, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Подросток может не идти на контакт, нуждается в медицинской помощи. Сотрудниками полиции и волонтерами приняты меры к розыску пропавшего, проверяются места его возможного нахождения. Просим граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефону 02, 112 или в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении УМВД.

К поискам также подключились курганские следователи. По данным СУ СКР региона, организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения мальчика. Известно, что ранее ребенок неоднократно уходил из дома и находился в близлежащих населенных пунктах. Сообщить о месте нахождения мальчика можно также в СУ СКР по номерам телефонов: 8-905-853-50-01, 8(3522)43-98-17.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Он ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении.

В Курганской области разыскивают 13-летнего подростка, ушедшего из дома

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Курганские полицейские и волонтеры разыскивают 13-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Теплый Стан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «Накануне из дома в поселке Теплый Стан ушел 13-летний молодой человек, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Подросток может не идти на контакт, нуждается в медицинской помощи. Сотрудниками полиции и волонтерами приняты меры к розыску пропавшего, проверяются места его возможного нахождения. Просим граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефону 02, 112 или в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении УМВД. К поискам также подключились курганские следователи. По данным СУ СКР региона, организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения мальчика. Известно, что ранее ребенок неоднократно уходил из дома и находился в близлежащих населенных пунктах. Сообщить о месте нахождения мальчика можно также в СУ СКР по номерам телефонов: 8-905-853-50-01, 8(3522)43-98-17. Ранее URA.RU писало, что в поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Он ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении.
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