Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с директором Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андреем Шпиленко посетил промышленную выставку, которая проходит в областном центре. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на выставке. Также Шпиленко планирует посетить индустриальные парки, за активное строительство которых выступает Шумков.
«На встрече с Шумковым Шпиленко сказал ему, что пока приходит в себя после перелета. Планируется, что Шпиленко будет выступать на выставке-форуме. Позже будет подписано соглашение о сотрудничестве», — рассказал корреспондент.
О визите Шпиленко стало известно в августе. Межрегиональная промышленная выставка-форум, на которую он приехал, завершится 8 сентября. В ней участвуют более 50 предприятий УрФО. Помимо выставки Шпиленко планирует посетить индустриальные парки и промышленные предприятия Курганской области.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с директором Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андреем Шпиленко посетил промышленную выставку, которая проходит в областном центре. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на выставке. Также Шпиленко планирует посетить индустриальные парки, за активное строительство которых выступает Шумков. «На встрече с Шумковым Шпиленко сказал ему, что пока приходит в себя после перелета. Планируется, что Шпиленко будет выступать на выставке-форуме. Позже будет подписано соглашение о сотрудничестве», — рассказал корреспондент. О визите Шпиленко стало известно в августе. Межрегиональная промышленная выставка-форум, на которую он приехал, завершится 8 сентября. В ней участвуют более 50 предприятий УрФО. Помимо выставки Шпиленко планирует посетить индустриальные парки и промышленные предприятия Курганской области.