Проекты губернатора Вадима Шумкова привлекли в Курган главного по экономическим зонам

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко приехал в Курган 7 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с директором Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андреем Шпиленко посетил промышленную выставку, которая проходит в областном центре. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на выставке. Также Шпиленко планирует посетить индустриальные парки, за активное строительство которых выступает Шумков.

«На встрече с Шумковым Шпиленко сказал ему, что пока приходит в себя после перелета. Планируется, что Шпиленко будет выступать на выставке-форуме. Позже будет подписано соглашение о сотрудничестве», — рассказал корреспондент.

О визите Шпиленко стало известно в августе. Межрегиональная промышленная выставка-форум, на которую он приехал, завершится 8 сентября. В ней участвуют более 50 предприятий УрФО. Помимо выставки Шпиленко планирует посетить индустриальные парки и промышленные предприятия Курганской области.

Губернатор Вадим Шумков приехал к началу форума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выставке участвуют представители более 50 предприятий УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские предприятия представили свои вездеходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU