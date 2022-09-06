06 сентября 2022

Главные проекты Шумкова привлекли в Курган федерального эксперта по технопаркам. Фото

Проекты губернатора Вадима Шумкова привлекли в Курган главного по экономическим зонам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко приехал в Курган 7 сентября Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с директором Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андреем Шпиленко посетил промышленную выставку, которая проходит в областном центре. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на выставке. Также Шпиленко планирует посетить индустриальные парки, за активное строительство которых выступает Шумков.

«На встрече с Шумковым Шпиленко сказал ему, что пока приходит в себя после перелета. Планируется, что Шпиленко будет выступать на выставке-форуме. Позже будет подписано соглашение о сотрудничестве», — рассказал корреспондент.

О визите Шпиленко стало известно в августе. Межрегиональная промышленная выставка-форум, на которую он приехал, завершится 8 сентября. В ней участвуют более 50 предприятий УрФО. Помимо выставки Шпиленко планирует посетить индустриальные парки и промышленные предприятия Курганской области.

Губернатор Вадим Шумков приехал к началу форума
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В выставке участвуют представители более 50 предприятий УрФО
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Курганские предприятия представили свои вездеходы
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Вездеходы представители компании «Бурлак» и «Технотранс»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с директором Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андреем Шпиленко посетил промышленную выставку, которая проходит в областном центре. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на выставке. Также Шпиленко планирует посетить индустриальные парки, за активное строительство которых выступает Шумков. «На встрече с Шумковым Шпиленко сказал ему, что пока приходит в себя после перелета. Планируется, что Шпиленко будет выступать на выставке-форуме. Позже будет подписано соглашение о сотрудничестве», — рассказал корреспондент. О визите Шпиленко стало известно в августе. Межрегиональная промышленная выставка-форум, на которую он приехал, завершится 8 сентября. В ней участвуют более 50 предприятий УрФО. Помимо выставки Шпиленко планирует посетить индустриальные парки и промышленные предприятия Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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