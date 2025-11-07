Жители ХМАО смели дешевые билеты на главный новогодний спектакль

Первого «Щелкунчика» в ХМАО покажут уже в ноябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорчане раскупили дешевые билеты на одну из самых популярных новогодних постановок «Щелкунчик» (0+). Балет покажут в ноябре сразу в трех городах округа: в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Мари получает на Рождество куклу Щелкунчика от своего крестного. В игре брат Франц ломает игрушку, что огорчает девушку, но не убавляет ее симпатии к некрасивой кукле. Пробила полночь. Начинаются чудеса: комната Мари наполняется незваными гостями — полчище летучих мышей во главе со своим Королем окружают девушку. Но тут в бой выходит оживший Щелкунчик с солдатиками», — говорится в афише.

Сначала жители ХМАО увидят в ноябре культовый балет в исполнении «Нового классического балета» под руководством Михаила Михайлова, а в январе на гастроли в Сургут приедет «Классический русский балет». «Щелкунчика» в версии режиссера Хасана Усманова покажут два раза подряд.

