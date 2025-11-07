Среди 8 погибших при пожаре в Сургуте оказались жительницы Челябинской области
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В числе восьми погибших при пожаре в дачном кооперативе «Прибрежный-1» были две женщины из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На праздник к главе семьи приехала его родная сестра с подругой. Обе женщины погибли в огне», — рассказал собеседник агентства.
Погибшие проживали в городе Коркино. В Сургут уже прибыли их близкие, чтобы решить вопросы, связанные с похоронами. Чиновники администрации организовали для них бесплатное размещение в гостинице и предоставили транспорт для передвижения по городу. В мэрию Сургута отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1». Возгорание произошло в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме. В доме проживала многодетная семья. Тогда спасся один из членов семьи, но на следующий день он скончался от многочисленных ожогов.
