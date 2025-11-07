Среди 8 погибших при пожаре в Сургуте оказались жительницы Челябинской области

Среди погибших в дачном поселке Сургута две жительницы Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В числе восьми погибших при пожаре в дачном кооперативе «Прибрежный-1» были две женщины из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На праздник к главе семьи приехала его родная сестра с подругой. Обе женщины погибли в огне», — рассказал собеседник агентства.

Погибшие проживали в городе Коркино. В Сургут уже прибыли их близкие, чтобы решить вопросы, связанные с похоронами. Чиновники администрации организовали для них бесплатное размещение в гостинице и предоставили транспорт для передвижения по городу. В мэрию Сургута отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Продолжение после рекламы